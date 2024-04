Cagliari, Ranieri: 'Juventus micidiale in un aspetto. Polemiche sul gol di Viola? Non c'è stato nessun vantaggio'

Ilvuole continuare la striscia positiva dopo il successo sull'Atalanta e il pareggio con l'Inter per trovare punti utili per la salvezza. Nellai sardi ospitano ladi Massimiliano Allegri, match in programma venerdì alle 20.45, e a due giorni dall'incontro il tecnico dei rossoblùè intervenuto in conferenza stampa: le sue dichiarazioni.- "Niente di che. I ragazzi devono continuare così, con equilibrio. A passare dalla gioia allo sconforto si impiega poco".- "E' una squadra che sa il fatto suo, come il suo allenatore. Sa trovare il gol e difende come nessuna in area. E in Europa nessuno sa come impedire agli avversari di entrare in area. Sono micidiali nelle palle inattive.

- "Il ragazzo c'è ed è determinato nonostante non stia benissimo. Non sono autolesionista e lo manderà in campo".- "E' ovvio che non li posso conoscere nel profondo, ma negli allenamenti noto quello che fanno. E' importante che loro sappiano che io non ho paletti, e se si allenano bene io li mando in campo, anche in base alle tipologie di avversari. Mi conoscono e sanno come agisco".- "Credo 35-36 punti, sotto si rischia. Nessuno ci sta e le squadre coinvolte sono ancora vive. Nessun risultato è scontato. Nelle ultime dieci giornate si assiste sempre al 'si salvi chi può' e chi mantiene i nervi saldi raggiunge l'obiettivo".

- "Chissà quante me ne avrete dette quando avete visto la formazione iniziale! Ho messo dentro gente che di sicuro mi avrebbe dato tutto, tra l'altro avevo avvisato solo Di Pardo che sarebbe partito titolare e ha fatto una grande partita".- "Vedremo. Chi penso che mi darà il meglio giocherà. Shomurodov? E' un ragazzo che era un po' giù quando era arrivato. Ha capito che se avesse voluto giocare avrebbe dovuto darmi il massimo. Si è infortunato nel momento migliore. Una volta ripresosi è tornato al suo standard, che ancora non avevamo visto".

- "Se ci ho parlato? - "Gli chiedo sempre di dare il massimo, poi si può anche giocare male e sbagliare. Jankto attaccava bene, ma non ero soddisfatto di come copriva, rischiavamo di prendere il secondo e ho dovuto toglierlo. Gli ho detto che avevo bisogno di un'altra pedina che mi facesse un dato lavoro".- "E' dimagrito parecchio, spero di portarlo in panchina".- "E' sempre bello incontrare le mie ex squadre, ma sono orgoglioso di stare qui".- "Pavoletti ancora non si allena con il gruppo, Petagna a breve a disposizione, Mancosu non è con noi e Gaetano ha ripreso bene".

- "Ha fatto cose egregie e meno egregie. E' un ragazzo che crea squilibri, e gli avversari iniziano a temerlo. E' un pericolo costante, subisce spesso fallo, tant'è vero che spesso con la sua velocità perde l'equilibrio e trae in inganno l'arbitro".- "Se avesse calciato e segnato Lapadula sarebbe stato da annullare, ma ha tirato Viola, non ha avuto vantaggio. Mi chiedo: se fosse stato un difensore a toccare la palla sarebbe stato valutato alla stessa maniera?".- "E' importante avere sempre tutti i a disposizione, per aver più sistemi di gioco. E' logico che avere un terzo centrocampista permette di avere più soluzioni di inserimento per le mezzali".