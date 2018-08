Si complica lo sbarco di Walter Kannemann, classe '91 del Gremio, al Cagliari. I sardi da tempo sono sulle tracce del centrale argentino, ma la società brasiliana non ha intenzione di mollare uno dei suoi migliori calciatori come spiegano sia il presidente Bolzano sia il direttore sportivo Guerra. “Sono arrivate due proposte dal Cagliari – spiega il primo come riporta Sardegnasport.com - ma le abbiamo respinte entrambe”. “Non vogliamo perdere giocatori importanti per noi”, gli fa eco il secondo.