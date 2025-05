Cagliari-Udinese: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Cagliari - Udinese in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

si affrontano nella 35esima giornata di Serie A.I sardi di Davide Nicola, dopo il bel successo sul campo del Verona, cercano altri punti per compiere un ulteriore passo avanti verso la salvezza. I friulani di Kosta Runjaic invece hanno pareggiato a Bologna dopo cinque sconfitte consecutive e nonostante la posizione di classifica sia tranquilla provano a ritrovare la vittoria.Tutte le informazioni su Cagliari-Udinese:

: Cagliari-Udinese: sabato 3 maggio 2025: 15.00: DAZN, DAZN 1 (canale 214 Sky): DAZN: Caprile; Zappa, Palomino, Luperto; Zortea, Makoumbou, Marin, Adopo, Augello; Luvumbo, Piccoli.. Nicola.: Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Rui Modesto, Atta, Lovric, Karlstrom, Lovric, Kamara; Iker Bravo, Davis.. Runjaic.- Due ballottaggi per i rossoblù, Marin-Prati e Luvumbo-Coman. Davanti torna Piccoli. Per i bianconeri, privi degli squalificati Ehizibue e Payero oltre agli infortunati Lucca e Thauvin, più Kristensen che Kabasele, Iker Bravo in vantaggio su Pafundi ed Ekkelenkamp.

- La sfida tra Cagliari e Udinese sarà trasmessa in diretta da DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e device come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv su DAZN 1, canale 214 di Sky.- Cagliari-Udinese sarà disponibile anche in diretta streaming su DAZN tramite l'app per dispositivi mobili come smartphone e tablet oppure collegandosi al sito ufficiale della piattaforma tramite pc e notebook.

- La telecronaca della gara è affidata a Riccardo Mancini.