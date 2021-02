Il Cagliari si è allenato al Centro sportivo di Assemini: prosegue agli ordini di mister Di Francesco la preparazione alla gara di domenica contro la Lazio. Il lavoro di oggi è iniziato con degli esercizi di attivazioni a secco, per proseguire con una sessione tattica: esercitazioni a campo aperto, in chiusura partitella a campo ridotto.



Primo allenamento ad Asseminello del neo acquisto rossoblù Daniele Rugani. Lavori personalizzati per Ragnar Klavan e Alfred Duncan, a riposo Alessandro Deiola.



Domani è in programma una doppia seduta.