Oggi, alle 18.30, secondo appuntamento settimanale con calciomercato.com su Twitch. Insieme ai nostri Alessandro Di Gioia e Angelo Taglieri, tanti tantissimi ospiti per parlare della tre di Serie A appena conclusasi, di quella che arriverà e dell'Europa che si intravede all'orizzonte. E ne parleremo insieme a Massimo Donati, SimoneAndrea Ganz e Enigma, mixando calcio, musica e Milan, Juve, Atalanta, Inter e un po' di calcio femminile in vista del big match.



Con noi anche sul nostro 'inviato' a Sanremo Francesco Guerrieri per un punto sul Festival di Ibra. Nel mezzo anche il fantacalcio e il calciomercato con Marco Demicheli. Quindi vi aspettiamo, alle 18.30, sul nostro canale twitch.