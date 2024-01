L'inizio del 2024 porta con sé una nuova sessione di calciomercato. La finestra invernale si apre dal 2 gennaio 2024. Questa insomma la data X anche se molti club si sono già mossi per tempo e stanno già concludendo i loro primi affari che però possono essere ufficializzati solo dal secondo giorno del primo mese del nuovo anno. Dal 2 gennaio sarà infatti possibile depositare i contratti in Lega e rendere effettivi i trasferimenti, sia in entrata che in uscita.



Ma c'è da affrettarsi perché la sessione invernale terminerà alle ore 20:00 del 31 gennaio, meno di un mese per riparare agli errori di giugno e rinforzare la propria squadra. A gennaio inoltre i club possono già mettere sotto contratto i giocatori che andranno in scadenza a giugno e che arriveranno dunque in estate a parametro zero.