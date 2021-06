Si sono visti quasi per caso, entrambi a Capri per vacanze, e visto il grande rapporto che c'è tra i due dai tempi della Primavera della Lazio, Keita Balde e Simone Inzaghi hanno chiacchierato a lungo. Secondo La Gazzetta dello Sport, al momento l'Inter non prende in considerazione il ritorno dell'attaccante senegalese, che potrebbe diventare un'opportunità invece nei prossimi mesi.