Strakosha è un punto fermo della Lazio. Non è sul mercato, ha difeso la porta della Lazio 53 gare su 55. Questo gli ha garantito una vetrina importante che il giro di portieri che ci sarà in questa finestra di mercato: su di lui ci sono molti club, le sirene di calciomercato si fanno sentire.



CALCIOMERCATO LAZIO – Le due squadre che sembrano fortemente interessate al portiere biancoceleste sono sempre Liverpool e Bayer Leverkusen. Come riporta il Corriere dello Sport, Strakosha deve tutto a Tare e Lotito: hanno creduto in lui dopo il prestito negativo alla Salernitana, hanno insistito su di lui. Le vie del calciomercato sono infinite, tutto si deciderà nelle prossime settimane. La Lazio, comunque, avrebbe già bloccato Silvio Proto, per fargli da secondo, tra i pali si sente al sicuro.