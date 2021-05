Il Napoli nella prossima finestra di mercato dovrà intervenire in due reparti in particolare per quanto riguarda gli acquisti. Si tratta della difesa, dato che saluteranno sicuramente Maksimovic e Hysaj. Ma anche del centrocampo.



In uscita c'è Bakayoko, che non ha convinto e difficilmente saranno versati i 18 milioni nelle casse del Chelsea per il riscatto. Con lui potrebbe andare via anche Lobotka, che non è mai riuscito a fare la differenza. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport.