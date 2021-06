Il Napoli nella prossima sessione di mercato dovrà occuparsi di qualche innesto per rinforzare alcune zone del campo. Tra queste c'è la mediana, con Bakayoko che non sarà riscattato e Fabián Ruiz che potrebbe dire addio all'azzurro.



Così in entrata c'è Toma Basic. Il centrocampista classe '96 del Bordeaux piace al Napoli e i contatti sono anche in uno stato avanzato. C'è ancora bisogno di tempo per capire se vestirà o meno la maglia partenopea ma intanto il giocatore pare essere entusiasta della possibilità. Il Corriere dello Sport svela il retroscena: quando gli hanno parlato di Napoli e della possibilità Napoli Basic si è illuminato. Come inizio sicuramente è già un passo avanti.