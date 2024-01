Non solo Calciopoli, anche Moggi dovrà pagare l'Inter

Il Consiglio di Stato ha messo la parola fine alla vicenda Calciopoli, dopo la rinuncia da parte della società bianconera all'ultimo ricorso. La Juventus era andata in causa stimando una richiesta di danni di 443 milioni di euro per l'assegnazione dello scudetto 2005/06 all'Inter ma, dopo la rinuncia, sarà tenuta a pagare le spese processuali a Figc e Inter (5 milioni per parte).



Ma non solo la Juve, anche Luciano Moggi, per l'affare Telecom, quando aveva accusato l'Inter di spionaggio, dovrà risarcire i nerazzurri. A riportarlo è FcInterNews per cui l'ex dg bianconero ha perso la causa ed è stato condannato a pagare le spese processuali di 50.000 euro ai nerazzurri.