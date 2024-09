Caldara, rosso diretto per un brutto fallo su Berti in Cesena-Modena VIDEO

Dazn

Da quando è arrivato a Modenale ha sempre giocate tutte al centro della difesa di Bisoli. Da titolare e in tre occasioni è rimasto in campo per tutta la gara: prima il debutto in Coppa Italia contro il Napoli riuscendo a reggere lo 0-0 nei tempi regolamentari contro Kvaratskhelia e Raspadori prima di perdere ai rigori, poi ha giocato le prime cinque giornate nelle quali i gialloblù hanno totalizzato una vittoria, due pareggi e due sconfitte.- La prossima sarà la prima partita che Caldara salterà col Modena. Assenza forzata per squalifica, dopo l'espulsione nel derby col Cesena nell'anticipo della quinta giornata: al 65', sul punteggio di 2-2 - che sarà il risultato finale - il difensore ex Milan è in ritardo sul pallone e con una scivolata nel cerchio di centrocampo prende in pieno il classe 2004 Tommaso Berti.

Brutto, bruttissimo fallo

L'intervento di Caldara è da rosso diretto



- Il difensore classe '94 quindi salterà sicuramente le prossime due partite del Modena in casa con la(sabato 21 settembre alle 18) e con ladi nuovo al Braglia (domenica 29 settembre alle 15) per rosso diretto, ma non è escluso che possa essere squalificato per ulteriori giornate per la gravità dell'intervento.