, molte qualità le ha fatte vedere e altre le ha dentro". Parole dia pochi minuti dal fischio di inizio della partita vinta ieri sera contro lo Sporting Lisbona per l'andata dei quarti di finale di Europa League. Partita nella qualeè entrato in corsa, risultando decisivo a modo suo nell'azione che ha portato Gatti a firmare il gol della vittoria. Un guizzo per regalare alla squadra bianconera un risultato molto prezioso in vista del match di ritorno della prossima settimana in Portogallo e per l'attaccante serbo perche hanno spesso contraddistinto questa stagione e in particolare le ultime settimane.- I due mesi di stop tra ottobre e dicembre per il perdurare di una pubalgia che non gli ha dato tregua nell'ultimo anno abbondante ha certamente condizionato l'efficienza fisica di un calciatore che basa gran parte del suo rendimento su una condizione atletica ottimale.Ridotto spesso spalle alla porta e molto lontano dall'area di rigore avversaria, il. Un dibattito all'esterno ma anche in seno alla stessa dirigenza bianconera, sulla base dell'investimento molto importante affrontato nel gennaio 2022 - 70 milioni di euro più 10 di bonus - e di quelle che sono le sollecitazioni che arrivano dal mercato. L'entourage di Vlahovic è consapevole del forte gradimento di diversi club europei per l'attaccante, manifestatosi pure nell'ultima finestra di trasferimenti., al di là delle smentite di rito di Francesco Calvo e del management juventino,e il clima di incertezza che grava sul futuro sportivo della Juventus, sia per quanto concerne il piazzamento finale in campionato, l'eventuale conquista di Europa League e/o Coppa Italia e sia per quanto riguarda le vicende giudiziarie, possono essere un detonatore.In giro per l'Europa è pronto a scatenarsi il classico valzer delle punte a partire da giugno: l'non ha mai rinunciato all'idea Vlahovic da quando, invano, provò a soffiarlo proprio alla Juventus, così comesono alla ricerca di un centravanti per la stagione che verrà.sono altre ipotesi che rimangono sul tavolo, così come quella affascinante e suggestiva che conduce al- opzione molto gradita a chi assiste il giocatore - complicata tuttavia dalla presenza ancora molto ingombrante di un certo Benzema. La Juve frena, Calvo smentisce, ma il futuro di Vlahovic è ancora tutto da scrivere.