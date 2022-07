Una norma che genera dubbi e riflessioni da qualche anno a questa parte e che potrebbe subire presto una nuova modifica su invito dei club di Serie A. Parliamo di quella che regola ilIn occasione dell'ultimo consiglio federale,. Per scongiurare l'abuso di questi artifizi contabili, Gravina ha imposto da tre anni a questa parte che "il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la cessione definitiva. Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione".Tutto finito, dunque? Macchè. Nel frattempo la capacità di spesa delle società italiane è un problema di sempre maggiore attualità in tempo di mercato e la penuria di talenti nostrani è un altro male che affligge ormai da qualche anno il movimento.- Lo stessoha motivato così la sua disponibilità a recepire le indicazioni della Serie A e ad acconsentire all'allargamento della recompra, come già avviene all'estero: "". Se a livello economico è scongiurato il pericolo che in futuro possano ripetersi strane operazioni che consentano ad entrambi i club coinvolti di guadagnarci, da un punto di vista tecnicogià nella stagione successiva.Una casistica che calzerebbe a pennello, per esempio, nella vicenda relativa al futuro di, bomber di proprietà dell'Inter reduce da un grande campionato con la maglia dell'Empoli.Che considera fuori portata la valutazione del classe '99 ma che, aprendo alla recompra, potrebbe spuntare uno sconto decisivo per balzare in pole position. Ipotesi, supposizioni e dettagli che rischiano di giocare un ruolo decisivo in uno degli affari dell'estate.