Sol Campbell, ex difensore inglese, ha concesso una lunga interivsta ad As nella quale ha svelato anche un retroscena: "Mi volevano Real Madrid e Barcellona? Nessuno me lo ha mai detto. Mi sarebbe piaciuto provare in un altro campionato, giocare in squadre come Real, Barcellona o Juventus. Dovrò parlare con il mio agente (ride, ndr)".



BELLINGHAM - Campbell poi commenta le prestazioni del connazionale Jude Bellingham con il Real Madrid: "Sorpreso? Affatto. Chi potrebbe essere sorpreso? Non hai visto come ha giocato in Germania? Non capisco perché siate sorpresi. Ha qualità incredibili, è un ragazzo intelligente dentro e fuori dal campo, anche molto ben consigliato. Il Liverpool lo amava, il City lo amava... Forse in Inghilterra non si sarebbe concentrato così tanto sul suo calcio. Era chiaro che voleva andare al Real Madrid perché forse il suo destino è quello di diventare il migliore. Potrà vincere il Pallone d'Oro in due anni, ma deve trionfare con Real e Inghilterra".