In Germania è scoppiato il caos intorno a Youssoufa Moukoko. Il settimanale Bunte rivela un clamoroso retroscena legato all'anno di nascita dell'attaccante del Borussia Dortmund, nato in Camerun ma con passaporto tedesco: il giocatore sarebbe nato il 19 luglio 2000, e non il 20 novembre 2004. Avrebbe quindi quattro anni in più, come mostrato anche da una copia del certificato di nascita rilasciato a 'Youssoufa Mohamadou' a Yaoundé, città di nascita del ragazzo. Il documento, bisogna specificarlo, non è stato autentificato.



CHI E' IL PADRE - Tra i vari scenari c'è anche quello secondo il quale Joseph Moukoko non sia il padre biologico dell'attaccante, ma che lo avrebbe adottato per farlo diventare un calciatore in Germania. Un'ipotesi che l'uomo ha già smentito di fronte al giudice.