Il direttore sportivo della Ternana, Stefano Capozucca, ha parlato a Fcin dell'affare chiuso con l'Inter e che porterà in Umbria Gabriel Brazao.



"Siamo molto felici dell’arrivo di Brazao. Confermo sia fatta. Se il brasiliano sarà titolare? Non deve chiederlo a me, io non faccio l’allenatore, al quale metteremo a disposizione due estremi difensori di livello. Certamente di Brazao si parla un gran bene. E siamo sicuri potrà dare il suo contributo alla Ternana”.