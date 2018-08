Non si placano le voci e le indiscrezioni di mercato in merito al futuro di Gianluca. L'attaccante della, arrivato la scorsa estate a Genova nell'ambito dell'operazione Skriniar, è stato accostato con discreta frequenza a varie società durante questa sessione di mercato. Per il numero 17 blucerchiato (piccola curiosità, ha recentemente lasciato libera la maglia numero 9 indossata per tutta la scorsa stagione) si è parlato di interessamenti da parte diSecondo Sampdorianews.net però il futuro dell'attaccante ex Pescara sarà ancora alla Samp. Stando alle indiscrezioni raccolte dalla redazione, attualmente. Il giocatore classe 1993 che Giampaolo adesso sta utilizzando come trequartista resta saldamente legato al blucerchiato, nonostante i sondaggi di varie società di Serie A.