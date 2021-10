"Vieni avanti! Vieni avanti! Vieni avanti!": è Totò che dal palcoscenico di un teatro di Roma chiama, sprona, invoca gli Alleati sbarcati ad Anzio a venire avanti, a venire a Roma. L'allusione è talmente netta ed esplicita che non è neanche un'allusione, è un manifesto. A Roma ci sono i tedeschi e i fascisti e il manifesto lo leggono benissimo. Tanto che per Totò parte una convocazione a presentarsi e viene stilato un mandato di cattura per lui e per Eduardo e Peppino De Filippo. Una telefonata anonima la sera del 2 maggio 1944 avverte Totò di non presentarsi. E Totò va in gran fretta al teatro Eliseo ad avvertire Eduardo e Peppino e anche Titina. Tutti sfuggono all'arresto. L'episodio, non notissimo, in un documentato libro (Paisà, sciuscià e signorine) di due storici (Mario Avagliano e Marco Palmieri) che hanno dedicato la loro ricerca e studio a quel che accadde soprattutto nell'Italia meridionale dallo sbarco in Sicilia alleato del '43 all'aprile del '45.Il bambino sopravvissuto alla strage del Mottarone deve tornare in Italia e non restare in Israele dove l'aveva portato il nonno. Non è una vittoria tricolore e nazionale, è la vittoria delle legge sul farsi la legge da soli.Pasta, se ne mangia sempre più e grano ce n'è sempre meno.Però di grano ce n'è sempre meno. In Italia ad esempio, dove si produce il 20% della pasta su scala mondiale, manca il 40% di quanto occorrerebbe alle aziende di trasformazione.Corriere della Sera racconta come si è fatto a Roma l'ottavo colle, anzi il monte del non pagato. Un numero sterminato di abitanti nelle case del Comune nei decenni ha non pagato. Per un miliardo di euro di non pagato. Non pagavano e non pagano perché poveri? Macché...Uno ha reddito dichiarato 98 mila euro annui ma ha accumulato morosità per 237 mila euro. Un'altra, 68 mila euro il reddito annuo, serenamente non paga l'affitto da 30 anni. M.D.L. sono le iniziali del titolare di alberghi a Capri e in Val d'Aosta che ha alloggio popolare a Roma e G.A. sono quelle del proprietario di supermercati e case in Sicilia che pure lui a Roma alloggia popolare, R.S. quelle di un signore con reddito 182 mila euro annui che pure lui non paga... Non pagano affitti troppo alti? Bilocale vicino Castel Sant'Angelo: 42 euro mensili. Magazzini nei pressi Stazione Termini: 1,31 euro (sì, un euro e 31 centesimi) di affitto mensile. Bilocale Piazza Navona: 13,73 euro al mese. Abusivi, quelli che occupano abusivamente una casa popolare a Roma stimati al 20 per cento del totale. Ma anche i "regolari"...Parlando alle suore il Papa ha indicato l'errore della "mondanità spirituale" e ha invitato quindi le religiose a "non vivere come zitellone". Bene, anzi cioè? Che vuol dire e qual è il link tra mondanità spirituale (qualunque cosa sia di preciso) e il mondano significato di zitellona?Due autovelox, distanziati di poco, quel tanto che basta. E collocati in maniera tale da inquadrarti prima e dopo. Tu vedi il primo (o sai che lì c'è) e quindi rallenti brusco, talvolta freni, perfino quasi inchiodi. Poi pensi sia cessato autovelox e quindi riacceleri. Lì ti coglie il secondo autovelox, alla riaccelerata. Speriamo restino in Spagna?Cani e gatti che vivono nelle nostre case aumentati nel 2020, di circa il 15% secondo stima di Enti pubblici e privati veterinari. Entrambi lamentano una grave carenza di farmaci per cani e gatti: mancano antibiotici, antidolorifici, antinfiammatori (perfino i preparati per l'eutanasia). E mancano i vaccini, in particolare quello per la gastroenterite (mortale per i felini) e per la artrite cronica (invalidante per i cani). Oltre ai medicinali mancano alla grande le fiale. Perché? Perché materie prima e produzioni stanno lavorando a pieno ritmo per medicinali e vaccini per gli umani.