Sono bastate poche parole di Fabio Paratici per rinfocolare l'affaire Icardi. Il responsabile dell'area sport per la Juventus, riguardo a un interessamento dei bianconeri all'argentino ha detto che «a giugno si vedrà». Non una manifestazione d'interesse, ma nemmeno una smentita che, vista la delicata situazione del giocatore, lascia pensare a un altro colpo della Juve. La situazione diventa sempre più bollente anche sul tabellone dei bookmaker dove l'ipotesi bianconera prende sempre più quota: prima della gara con la Samp (vinta dall'Inter con Icardi in tribuna) il trasferimento dell'argentino a Torino, su Sisal Matchpoint, era dato a 7,00 volte la scommessa. Oggi è sceso a 4,00, diventando, assieme al Real Madrid, la prima destinazione possibile in caso di partenza.