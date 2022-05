Antonio Cassano torna sull’argomento Ancelotti in un intervento alla BoboTv: “Tra 10 anni conterà questo, la bacheca e la vittoria della coppa. Poi però vado nel dettaglio ad analizzare: il Liverpool ha fatto 26 tiri, il Real Madrid solo 2. E il gol di Vinicius nasce da una ciabattata di Valverde. Ripeto, io faccio i complimenti al Real e ad Ancelotti, perché è giusto così, ma per quello che è il mio pensiero, mi pare evidente che abbia avuto fortuna nel cammino in Champions”.