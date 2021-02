Antonio Cassano, ex attaccante tra le altre di Inter e Milan, parla in diretta su Twitch del momento in casa nerazzurra: "Juve-Inter? Partita bruttissima, l'Inter ha avuto il 60% scarso di possesso palla ma sterile, ma senza calciare in porta. La Juve non può difendere dietro la linea della palla sempre, preferisco le partite come quelle dell'Atalanta, una squadra come la Juve non può permettersi di fare questo tipo di gioco. Anche all'andata, due errori dell'Inter hanno capovolto la situazione. L'Inter non ha fatto un tiro in porta ieri, l'unico è stato Hakimi, devastante, poi gli hanno preso le misure e l'hanno calmato".