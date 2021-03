Antonio Cassano, ex attaccante tra le altre di Inter e Milan, parla dell'ex nerazzurro Mauro Icardi, oggi al Psg e seguito dalla Juve: "La Juve potrebbe prendere Icardi, in Italia farebbe ancora 20-25 gol anche se non ha ancora quello status di top top. A che prezzo? Devi dar via Ronaldo prima. L'unico obiettivo prendibile è Icardi, Haaland invece non va alla Juve, Lewandowski, Salah, Mbappé".