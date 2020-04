In diretta su Instagram con Bobo Vieri, Antonio Cassano ha parlato così di Lautaro Martinez: "Se fossi il direttore sportivo dell’Inter lo venderei a quelle cifre. Dal Barcellona prenderei Arthur più uno tra Lenglet e Umtiti. Poi si prende Cavani a parametro zero per vincere subito. Lautaro è giovane, ha prospettiva, ma devi sfruttare il momento e venderlo per me. Per me Lautaro è da Inghilterra, alla Aguero o Tevez. Che fa lui con Suarez e Messi? Gioca a sinistra? Io fossi in lui non andrei là ad adattarmi come Griezmann, fa la sua fine, andando a fare la riserva".