Alessandro Cattelan, presentatore televisivo e noto tifoso interista, ha parlato alla Gazzetta dello Sport dopo il siparietto andato in scena con Antonio Conte durante EPCC: "Giuro che non so dove allenerà Conte da giugno. Se lo sa lui? Credo di no. E anche se lo sapesse non lo avrebbe detto a noi. L'Inter esclusa dalle carte? È stata una scelta mia, non sua".