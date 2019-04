Alessandro Cattelan, conduttore di Sky che ha Intervistato Antonio Conte, è stato sentito dalla Gazzetta dello Sport in merito al futuro del tecnico ex Chelsea: "Giuro che non so dove andrà Conte. Questa cosa mi diverte molto. Da quando voi della Gazzetta avete lanciato le anticipazioni è un continuo. Non cercavamo lo scoop, poi però se hai Conte che fai… provi un po’ ad indagare. Se Conte sa dove andrà? No, credo di no. E anche se lo sapesse non lo avrebbe certo detto a noi“.



SULL'INTER - "Escluderla è stata una scelta mia, non sua. Ci siamo un po’ divertiti. Pensate che quando abbiamo parlato del ristorante c’è stata gente che è andata a ripescare interviste di tre o quattro anni fa in cui lui parlava dei suoi posti preferiti, chiedendomi: ‘È quello vero? Abbiamo indovinato?’ Se lo vorrei all’Inter? E chi non lo vorrebbe? Però l’Inter ha un bravissimo allenatore, che sta facendo i migliori risultati degli ultimi anni e quindi anche se resta Spalletti io sono contento così. Molto contento anzi. Davvero non so se Conte andrà all’Inter, rido troppo a pensare che un gioco in cui volevamo solo essere simpatici sta facendo ragionare giornalisti e tifosi di mezza Europa. Aprirò la busta il giorno che sarà ufficialmente allenatore di qualche squadra. A giugno, non manca tanto“.