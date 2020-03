Nonostante l'emergenza sanitaria procedono i lavori a livello societario per la Sampdoria. Pochi giorni fa si è tenuto in videoconferenza un altro CdA, con all'ordine del giorno l'assegnazione delle deleghe, rimaste sostanzialmente invariate nella società di Massimo Ferrero.



Ad esempio secondo Il Secolo XIX restano appannaggio dell'avvocato Romei i rapporti istituzionali, anche se sono state soppresse le cariche di vicepresidente, che in passato spettavano proprio al braccio destro di Ferrero e al dimissionario Fiorentino, poi rientrato a far parte del consiglio. Oltretutto, il 'nuovo' CdA potrebbe, a causa del Coronavirus, avere vita più lunga, dovuta alla proroga governativa per l'approvazione dei bilanci del 2019. Il termine potrebbe essere spostato di un paio di mesi.