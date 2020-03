sulla necessità di riformare la Champions League - favorendo la partecipazione dei club con maggiore tradizione a discapito di quelli più "piccoli" - non è solo un solo pericoloso avvertimento sul rischio che il calcio diventi sempre più un affare (economico) per pochi eletti. Si tratta anche di- E' notizia di ieri la "retrocessione" del titolo della Juventus dall'Ftse Mib (il listino dei 40 titoli più pregiati a Piazza Affari) al Mid Cap, conseguenza del crollo del valore delle azioni del 31,8% giungendo a quota 0,847 euro, mentre il calo raggiunge il 44% rispetto allo scorso aprile prima della sfida di ritorno con l'Ajax quando le azioni si attestavano a 1,57. In sintesi,Le contrattazioni si sono di gran lunga ridotte, le vendite delle ultime sedute le hanno riportate sui 25 milioni di pezzi a fronte di una fascia di oscillazione che si attesta tra i 5 e i 10 milioni., con previsioni di perdita per giugno non propriamente rassicuranti.attualmente nella rosa di Maurizio Sarri. La recente politica dei rinnovi di contratto per giocatori ultra-trentenni ha generato delle sofferenze per il bilancio, come la scelta di ricorrere sempre più a parametro zero - rivelatisi di dubbia resa in campo - dai costi spropositati.Più che guardare in casa degli altri e invece di inchinarsi agli esempi di buona gestione di provincia come l'Atalanta, Agnelli farebbe bene a riflettere su ciò che non ha funzionato alla Juve negli ultimi tempi. E a risolvere i suoi di problemi e non entrare in faccende per conto di altri.