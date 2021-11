In Italia è il momento di prendere definitivamente atto del fatto che non si possa - o non si voglia - ragionare a proposito di calcio se non in termini assoluti. E’ stato ed è tuttora così sul concetto di risultatismo e di giochismo ed è così anche quello si parla dell’L’occasione per tornare sull’argomento l’hanno fornitae il commento in merito del tecnico bianconeroChe ha giustamente provato a stoppare sul nascere ogni tentativo di esagerazione ed esaltazione per un ragazzo dal grande potenziale, ma che ha ancora necessità di crescere e migliorarsi. Ma che, subito dopo, ha allargato il concetto alla gestione in generale dei talenti che provino ad affermarsi nei grandi club, dimostrando di avere una visione d’insieme del tema non propriamente in linea coi tempi.- “E’ una legge fisiologica, un giocatore a 25-26 anni inizia a trovare la maturità,poi ci sono le eccezioni. InfattiLa crescita di ogni singolo giocatore deve essere quella. È inutile che inventano”, ha dichiarato Allegri recapitando il suo messaggio a destinatari non meglio precisati.e le qualità necessarie per accorciare i tempi. Chi l’ha detto che non si possano schierare più di 2-3 ragazzi di 18 o 20 anni in pianta stabile, se prima non si è passati dalla famosa e famigerata gavetta nelle categorie inferiori? Purtroppo(De Ligt, Kulusevski, Chiesa)per i pessimi risultati arrivati in campionato.- L’allenatore della Juventusa piene mani, anche in campo internazionale., il modo di pensare pure e il calcio non fa eccezione: Spagna, Francia, Germania e alla fine pure l’Inghilterra hanno tracciato la strada ma, siccome noi ci crediamo più bravi degli altri, abbiamo deciso di non seguirla. IPerché di giocatori bravi in Serie C e in Serie B e pronti per fare il salto triplo ce ne sono, basta saperli individuare. Senza preconcetti, perché anche la Nazionale di Mancini ci ha insegnato che il talento sopravvive pure in Italia e che quello non ha età.