Vince sempre lui. Che la Roma porti a casa i tre punti o meno, poco conta.: anche stavolta, dopo un Sassuolo-Roma preparata a regola d’arte con critiche preventive e conche non a caso hanno attivato gli ispettori della Procura Federale per un’indagine che può condurre anche ad una squalifica (l’ennesima, ndr), si tornerà a parlare di capolavoro comunicativo e si spenderanno lodi sperticate anche per i 90 minuti del Mapei Stadium e per quello che è avvenuto dopo. Il Mourinho furioso che, offeso per le legittime levate di scudi del mondo arbitrale e di parte dell’opinione pubblica, ha utilizzato l’arma del sarcasmo rispondendo in portoghese durante le sue intervista per evitare il rischio di essere frainteso. Dopo aver esposto al pubblico ludibrio quei calciatori della sua squadra incapaci di esprimersi su buoni livelli nell’ultima uscita di Europa League contro il Servette e averche, dopo un pallone non restituito, si è sentito rispondere che la colpa del mancato gesto di cavalleria sarebbe la conseguenza degli atteggiamenti a lui poco graditi di- perché queste ormai sono diventate e che non fanno nemmeno ridere -che, seppur pienamente in corsa per conquistare quel piazzamento Champions League che è l’obiettivo dichiarato affidatogli dalla famiglia Friedkin all’interno di un progetto tecnico che volge verso la sua naturale conclusione - a giugno 2024 - senza ad oggi grosse novità su un ipotetico prolungamento di contratto, continua a vivere di alti e bassi.- Difficile trovare quella stabilità necessaria per tagliare un traguardo tanto importante se la priorità continua ad essere quella di interpretare il ruolo dell’agitatore e dell’inquinatore di pozzi e non di valorizzare le qualità dei tanti buonissimi calciatori a disposizione. che soltanto la scorsa settimana contro l’Udinese si è guadagnato un altro stop forzato , come quello del campionato scorso dopo il match con la Cremonese (un mese di fermo) o quello di rilevanza internazionale per la manata rifilata ad un giocatore del Feyenoord nell’ultima campagna di Europa League. Fino alla madre di tutte le sceneggiate, quella della finale di Budapest contro il Siviglia con l’inqualificabile coda nel parcheggio nello stadio nei confronti dell’arbitro Taylor., se ci passate il termine forte ma probabilmente utile a rendere l’idea. Non è solo questo certamente l’impatto di Mourinho nella realtà romana e romanista, ma il prima, il durante e il dopo Sassuolo ci consegnano un’istantanea tutt’altro che edificante di quello che è stato indiscutibilmente uno degli allenatori migliori e più vincenti degli ultimi 20 anni. Si parla sempre meno di calcio, si parla e basta. Tanto, troppo, spesso a sproposito. Ma alla fine vince sempre lui e allora qualcosa non va.