C'è movimento attorno alla Sampdoria, in ottica cessione, in questi giorni. Al momento, sarebbero due in particolari i fondi che starebbero approfondendo i discorsi sul club blucerchiato con Lazard, l'advisor scelto per occuparsi della vendita del club, e con Vidal. Viene però mantenuto il massimo riserbo sull'identità dei soggetti, anche se Il Secolo XIX fa sapere che al momento sarebbero coinvolti professionisti come Guido Fienga, ex ad della Roma, e l'avvocato Stefano Cappelli, già membro del Cda del Milan. I gruppi comunque starebbero procedendo con l'analisi finanziaria.



Una cordata in particolare starebbe intensificando le richieste di documenti: altre indiscrezioni raccontano di un'accelerata del gruppo Pallotta. La speranza della Samp è che possa arrivare a Vidal una offerta vincolante congrua al valore minimo richiesto dal trust entro il prossimo 14 dicembre, data della celebre assemblea degli azionisti in programma proprio presso la sede milanese di Banca Lazard. Il problema sembra essere la valutazione della Sampdorai: nessuno dei soggetti realmente interessati infatti pare considerare la quotazione di almeno 33 milioni di euro congura per il club.