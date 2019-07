Per chiarire: l’anno sabbatico è finito, ma con Mediaset ci siamo separati l’anno scorso e la situazione non è cambiata, dunque non sarò io a commentare la nuova Champions. Complimenti alla mia ex azienda per il colpaccio e in bocca al lupo ai colleghi. Io rimango in vacanza pic.twitter.com/A0MdnP5AI7 — Sandro Piccinini (@RealPiccinini) 3 luglio 2019

Dalla prossima stagione la Champions League tornerà in chiaro sui canali Mediaset. Inevitabile il collegamento con Sandro Piccinini, voce storica delle telecronache della rete privata. Il diretto interessato, stuzzicato da diverse domande di tifosi e non, ha però negato, con un messaggio sul proprio profilo Twitter, un suo nuovo coinvolgimento: "Complimenti alla mia ex azienda per il colpaccio e in bocca al lupo ai colleghi. Io rimango in vacanza".