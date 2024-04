Che fine ha fatto? Comandini, dai due gol all'Inter nel 6-0 al giro del mondo e il surf

Esistono carriere che durano una vita e non regalano momenti degni di essere ricordati per sempre, ci sono invece singoli momenti o partite che ti fanno entrare di diritto nella leggenda. Lo sa bene il protagonista della rubrica "Che fine ha fatto?" di oggi, uno deiche ha caratterizzato la, e che rimarrà sempre nel cuore di tutti i tifosi del: Giannida- Cresciuto nelle giovanili della squadra della sua città, si impone subito all'attenzione degli addetti ai lavori per la sua duttilità e la capacità di giocare sia da prima che da seconda punta: in C1 con i romagnoli disputa tre ottime stagioni, arrivando a centrare la promozione in serie cadetta, con. Ma è al, dove arriva grazie all'esperto dg Sergio, che Comandini esplode definitivamente, diventando nella stagione 1999-2000 ile guidando la squadra alla vittoria in campionato, che vale la riconquista della Serie A ma soprattutto la. I rossoneri mettono sul piatto la bellezza di 20 miliardi per accaparrarsi colui che viene indicato da tutti come l'attaccante più promettente d'Italia.

- L'esordio con la maglia del Milan è con il botto: Comandini segna infatti il gol del 3-1 nelcontro lailludendo subito San Siro e i suoi nuovi tifosi. Purtroppo per lui però la stagione del Diavolo non è fortunata: ladi Capello si laurea campione d'Italia dopo una serrata lotta con la Juventus di Ancelotti,, che ai tempi valevano comunque la qualificazione inComandini è abulico, a tratti impalpabile: disputa solamente 13 presenze in rossonero, conche, pur essendo cesenate come lui, non gli concede la fiducia necessaria. Quando Zac viene esonerato, Comandini finisce definitivamente nel dimenticatoio, non considerato né daprima né da Cesare Maldini poi.: firma infatti una, un derby che verrà ricordato nei secoli, perché i rossoneri infliggono ai cugini la sconfitta più importante di sempre in una stracittadina.

- Eguaglia Paolo, unico altro giocatore a segnare due gol nel primo derby disputato, e si conquista un coro tutto suo, che la Curva del Milan canta tuttora quando i rossoneri giocano contro i nerazzurri. Le reti vengono messe a segno nei primi 20 minuti di gara, al 2' e al 19', entrambe su assist di uno scatenato ConcordePer l'Inter è la sconfitta peggiore di sempre,, come dichiarerà lui stesso, ma è anche l'ultima vera gioia come calciatore. L'anno seguente passa infatti all', e diventa l'acquisto più caro di sempre del club bergamasco, che lo paga: in quattro stagioni non giustifica l'investimento di, disputando solo 48 presenze e segnando la miseria di 7 gol, spesso frenato dagli infortuni. Dopo due brevi e sfortunate esperienze nele nella, nel 2006,

Dopo il ritiro, avvenuto anche a seguito di un ambiente, quello del calcio, definito, Comandini decide divisitando parecchi angoli del pianeta, dal Brasile all'Australia, dall'Africa a Fiji.tanto da provare anche la carriera di dj in un locale comprato con amici, è tornato a Cesena, dove ha aperto un ristorante e dove si occupa della, squadra amatoriale affiliata al Centro Sportivo Italiano e fondata nel 1983 dal padre Paolo."La vita è fatta di cicli, per molti il calcio ha rappresentato la parte più importante della loro vita, per me ha rappresentato una parte importante che mi ha permesso di fare altro".