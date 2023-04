Non è andata bene a Frank Lampard alla sua prima gara dal ritorno alla guida del Chelsea. 1-0 in casa del Wolverhampton. Ecco le sue parole ai canali ufficiali del club al termine della gara: "Non mi aspettavo di risolvere tutto in un giorno. In una partita di Premier League devi mettere più aggressività nel tuo gioco, più velocità, i duelli devono essere più competitivi. Giocare con una squadra che lotta per rimanere in Premier porta sempre a questo. Cercherà sempre di dettare il gioco a prescindere dalla qualità. Nel nostro gruppo c'è tanto talento, l'ho visto negli ultimi due giorni e non vedo l'ora di lavorarci di più".