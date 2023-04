Nel corso della sua seconda presentazione in qualità di tecnico ad interim del Chelsea, Frank Lampard si è espresso sull'incarico affidatogli: "Il ruolo che ricoprirò parla per sé, così come il periodo in cui sarò qui. Darò ai tifosi quello che vogliono. Ero alla partita martedì sera - ha affermato Lampard - so che c'è molto talento in questa squadra, non solo nei giocatori che hanno giocato martedì ma in generale. Sono entusiasta di aiutarli ed è per questo che sono qui".