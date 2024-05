Chi è Marcus Pedersen, retrocesso col Sassuolo e proposto al Milan

GETTY

Il mercato estivo scalda i motori e prendono il là i primi colloqui tra dirigenti e procuratori. In uno di questi, avvenuto negli scorsi giorni, ilsi è seduto al tavolo con. Tanti i giocatori legati alla sua agenzia e alcuni di questi risultano essere profili interessanti per il Milan. Nei dialoghi infatti circa la permanenza in rossonero di, sono stati proposti determinati profili ai rossoneri. Tra questi c'è anche MarcusCome appreso da calciomercato.com, al Milan è stata presentata le possibilità di prendere il terzino in uscita daldopo la retrocessione inI rossoneri cercano infatti un rinforzo sugli esterni e il ruolo diè quello in cui verrà fatto uno sforzo. Si seguono diverse piste, conin pole position. Ma Pedersen potrebbe essere una soluzione alternativa: è esperto, pur essendo giovane, vanta presenze in Champions League, Europa League e Conference e ha già completato l'Quest'anno ha collezionato, condite dae per un minutaggio, abbastanza ridotto, di 1523 minuti in campo.

Norvegese, classe, in Italia è arrivato dalnell'estate del 2023 in prestito oneroso (1 milione) conDiritto che sarebbe diventatoobiettivo sfumato per i neroverdi. Il futuro per il norvegese è ora un'incognita: ha un contratto in scadenza nel 2026 con gli olandesi ma potrebbe restare in Serie A.