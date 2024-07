Chi è Sherri, il nuovo acquisto del Cagliari

Getty Images

Nuovo volto tra i pali del Cagliari, che ha rinforzato il reparto con l'arrivo di. In patria ha giocato oltre 200 partite tra Vllaznia, Laci e Egnatia, in questa stagione ha fatto due presenze con il suo ex club prima di trasferirsi a Cagliari: è sceso in campo nel primo turno dei preliminari di Champions contro i bosniaci del Banja Luka, all'andata hanno perso 0-1 e Sherri ha giocato con la fascia da capitano al braccio, nella sfida di ritorno sono stati eliminati con un ko ai rigori.

- Un campionato albanese e due Coppe d'Albania in bacheca, Sherri ha debuttato in nazionale nel novembre 2022 in un'amichevole contro il Qatar persa 0-1.: l'ex Udinese va verso la conferma del posto da titolare, con Sherri dietro di lui nel ruolo di vice ma pronto a farsi trovare pronto per sfruttare le chance che gli saranno date.- A fare spazio a Sherri nella rosa del Cagliari sarà, che dopo tre stagioni in rossoblù - l'anno scorso era partito titolare nelle prime sette gare per poi lasciare spazio a Scuffet - è destinato a lasciare la Sardegna: sul portiere classe '96 ci sono degli interessamenti dalla Serie B e la società sta cercando la miglior suluzione anche per il giocatore, che con Scuffet e Sherri rispettivamente primo e secondo avrebbe ancora meno spazio.