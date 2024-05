Chi è Sylvinho, il ct dell'Albania che ha lavorato nell'Inter

L'Italia è pronta per Euro 2024. Dal 14 giugno al 14 luglio i riflettori saranno accesi sulla Germania dove si giocherà l'Europeo al quale gli Azzurri si presentano da campioni in carica dopo il trionfo del 2021 - edizione posticipata di un anno a causa della pandemia Covid - a Wembley grazie al successo con l'Inghilterra ai calci di rigore.- Dall'altra parte ci sarà una nazionale con tanti giocatori che conosciamo molto bene perché giocano o hanno giocato in Serie A: da Strakosha a Djimsiti, passando per Asllani, Bajrami, Manay e altri. Il ct dell'Albania è Sylvinho, ex terzino sinistro brasiliano che da giocatore ha vinto tutto col Barcellona di Guardiola, oltre ad aver giocato anche con Arsenal e Manchester City.. Sylvinho era stato suo giocatore al City, così nel 2014 l'allenatore a stagione in corso prende il posto di Mazzarri e decide di portarselo con sé nell'esperienza in nerazzurro: doveva fare l'allenatore in seconda, ma non avendo il patentito è stato tesserato come semplice collaboratore tecnico. Con l'addio di Mancini, dopo due anni lascia l'Inter anche Sylvinho insieme a tutto il resto dello staff.

- Dopo qualche esperienza nello staff della nazionale brasiliana, da allenatore del Lione e del Corinthians,. Con la nazionale si è qualificato all'Europeo grazie al primo posto nel girone di qualificazioni piazzandosi davanti a Polonia, Repubblica Ceca, Moldavia e Fær Øer. Da ct dell'Albania schiera la squadra prevalmentemente con un 4-2-3-1, che può divnetare 4-3-3 a seconda dell'avversario.