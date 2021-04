Giorgio Chiellini vuole continuare a giocare. La fatidica decisione sembra arrivata, ora il difensore si sente bene e con la giusta rotazione pensa di poter disputare almeno un'altra stagione ad alti livelli. Lui vorrebbe disputarla ancora alla Juve, in Italia o in Europa non si vede con altre maglie. L'alternativa? Un'esperienza negli Stati Uniti...