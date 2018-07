L'effetto di Cristiano Ronaldo alla Juventus si fa sentire anche sui prezzi dei biglietti: quelli dell'Allianz Stadium e non solo. I tagliandi per la prima di campionato dei bianconeri, di scena al Bentegodi contro il Chievo, hanno visto infatti un sensibile aumento. Dai 100 € dell’intero in “poltronissima” del match dello scorso gennaio si è passati a 150 €, in tribuna superiore la crescita è stata da 40 € a 60 €, mentre in curva nord e sud da 30 € a 50 €.