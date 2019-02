In discesa anche il cammino della Roma, in campo venerdì sera al Bentegodi. Contro il Chievo, contro cui i giallorossi non perdono dal 2013, il segno «2» vale 1,65. L’ultimo confronto, riporta Agipronews, a Verona si chiuse sullo 0-0 e un’altra «X» è data a 3,80, mentre è piazzato a 5,20 il colpo dei gialloblù. Anche in questo caso i quotisti prevedono un match ricco di gol, come nelle ultime stagioni: in sei dei sette confronti diretti più recenti, il testa a testa tra Chievo e Roma si è chiuso in Over (ora a 1,67) e in cinque casi è arrivato addirittura l’Over 3,5 (almeno quattro reti complessive, esito stavolta a 2,60).