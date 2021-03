Tranquilli, non mi ci attacco. L’arbitraggio non vuole essere assolutamente un alibi per giustificare una giusta, per giunta l’ennesima, eliminazione dalla Champions della Juventus, figlia di una catena di errori e gap tecnici già abbondantemente elencati in altri miei articoli ed espressi in qualche video, però. Anzi, visto che ci sono, ci aggiungo pure quella di Del Cerro Grande di non assegnare nel finale della gara d’andata un rigore grande come una casa ai bianconeri, penalty che forse – e sottolineo forse – avrebbe scritto un altro canovaccio per la partita di ritorno.