. Uno che, per molti addetti ai lavori, non può di certo valere i 120 milioni della clausola. Al massimo la metà, e alla Continassa dovrebbero pure accontentarsi anziché sparare cifre assurde (ps. quelle previste dalla clausola).Dall’essere considerato uno dei giovani difensori centrali di maggiore prospettiva, l’olandese adesso sento e leggo che non sa marcare e commette troppi errori. Se la Juventus nelle ultime due stagioni non è andata oltre il quarto posto, è anche colpa di de Ligt. Insomma,Facciamo ordine.. Avrebbe potuto fare di più, considerate le grandi aspettative su di lui quando venne via dall’Ajax, ma tutto sommato il suo rendimento nel triennio bianconero è stato più che soddisfacente. Avrebbe potuto crescere di più se solo avesse potuto giocare con maggiore frequenza a fianco di Chiellini, ma le precarie condizioni fisiche di Giorgio non lo hanno permesso. Così come si è ritrovato a scendere in campo nel recente biennio con una mediana completamente diversa da quella trovata al suo arrivo in bianconero, concluso con la conquista dello scudetto: un conto è avere davanti Khedira, Pjanic, Matuidi ed Emre Can, un’altra Rabiot, Arthur e un ancora acerbo Locatelli.