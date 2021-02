Il consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, il professor Walter Ricciardi, ha ribadito la sua strategia per affrontare l’emergenza Covid in questo momento storico: "Chiusura totale, per 2-3-4 settimane. Credo che il ministro della Salute Roberto Speranza sia convinto di questa nuova fase, spero che il presidente del Consiglio Draghi recepisca e che il governo appoggi, ma dipende dal governo", ha ribadito ieri sera a Che Tempo che fa. Dichiarazioni che hanno sollevato un polverone e spinto molti politici a metterne in dubbio l’opportunità. Ma lui non si smuove: "Dimissioni? - ha commentato Ricciardi a Rai News 24 - Sono considerazioni che lascio alla politica. Bene se posso essere utile con i miei consigli, lo faccio a livello internazionale e anche in Italia, altrimenti mi faccio da parte".