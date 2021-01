Nessuno in Italia tenta più dribbling del Cagliari. E' quanto emerge dall'ultimo studio pubblicato dal CIES, Osservatorio sul calcio, che ha analizzato la tendenza delle squadre a cercare l'uno contro uno. In vetta alla classifica europea si trova il PSG di Mbappé e Neymar, che tenta un dribbling ogni 3'58", seguito da Lione e Fulham a pari merito ogni 4'07", battendo di poco il Barcellona (4'08"). Completano la top ten Saint-Etienne, Manchester City, Wolverhampton, Stoccarda, Borussia Dortmund e Nizza. Di queste dieci, solo il Fulham (66,2%), Barcellona e Stoccarda sono anche tra le prime venti per percentuale di riuscita, classifica questa guidata da Wolfsburg (70,6%), Aston Villa (69,4%) e Huesca (68,4%). Tre italiane nella top ten di questa classifica: Juventus (65,4%), Verona (64,5%) e Udinese (64%).



SERIE A - Ma come si configura tutta la Serie A? Detto del Cagliari che con un dribbling ogni 4'52" domina la classifica, completano il podio Torino (4'53") e Juventus (4'54"). Seguono Roma e Atalanta (5'01"), Napoli (5'04"), Sassuolo e Milan (5'05" entrambi). L'Inter è terzultima per frequenza dribbling (6'49"), tentano meno dribbling solo Spezia (7'14") e Benevento (7'35"), e i nerazzurri non fanno meglio come percentuale di riuscita: il 55%, peggio in A fa solo il Bologna. A guidare la classifica di riuscita è la Juve davanti a Verona, Udinese e Benevento. Il Milan si assesta al 62%, Torino, Napoli e Roma sotto il 61%. Dal fondo della classifica, occupato da Bologna e Inter, non si allontanano Lazio (55,3%), Genoa (56%), Cagliari (56,7%) Fiorentina (57,5%) e Crotone (57,6%).