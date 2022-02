Trentadue o trentatré secondi, poco importa. Quello che conta è l’ultimo gioiello cheha regalato alla Juventus: il primo gol in Champions League dell’attaccante serbo cheLa velocità con cui ha segnato al suo debutto in Europa à la stessa con cui semina gli avversari in progressione, come un altro attaccante figlio della ex Jugoslavia, il croatoAnche lui arrivava da una squadra italiana, la Lazio, anche lui nato sotto il segno dell’acquario sette giorni e trent’anni esatti prima, il 21 gennaio 1970., perché vorrebbe dire che prima ha festeggiato lo scudetto e la Champions.Boksic non era ancora arrivato a Torino quandoera il capitano della grande Juventus di Marcello Lippi, che. Pochi altri attaccanti bianconeri hanno avuto la potenza di Vialli, che poteva giocare al centro o sulla fascia ma in ogni casoe non cadeva appena veniva sfiorato dagli avversari spesso più leggeri di lui, come succede a tanti Balotelli. In questo senso Vlahovic ha già dimostrato di assomigliare a Vialli, per come resiste alle cariche e soprattutto per come calcia, con la potenza appunto che non si può imparare guardando gli altri.Veloce per seminare gli avversari, potente per calciare in porta e poi preciso nella mira, proprio comeche. Ricordare, per credere, anche l’ultima conclusione di Vlahovic contro il Villarreal per capire che lui vede sempre la porta come il famoso “codino”, guarda caso anche lui arrivato dalla Fiorentina.Un vero campione deve essere forte a livello tecnico, ma anche a livello caratteriale dimostrando di possedere personalità., cioè. E allora è facile ripensare ad, e poi diventato capitano e leader della squadra, grazie al carattere e alla personalità, anche lui a segno all’esordio in Champions, un anno prima di firmare il gol decisivo per il successo nell’intercontinentale a Tokyo contro il River Plate. Guarda caso,, appunto, al di là dell’abilità tecnica.E infinerimasto sempre lo stesso anche dopo aver trascinato a suon di gol l’Italia al trionfo Mondiale nel 1982. Anche Pablito, che era un classico centravanti, incominciò a giocare con la maglia numero 7 nelle giovanili della Juventus e poi nel Como, prima di diventare un vero 9 a Vicenza grazie a G.B. Fabbri, uno dei suoi maestri insieme con Enzo Bearzot. Perché un campione non pensa soltanto ai propri record ma mette i suoi gol al servizio degli altri, che a quel punto lo stimano ancora di più.