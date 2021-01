Turno infrasettimanale speciale per la Befana e la nostra Serie A ancora una volta e tutta in un giorno vedrà le 20 squadre di Serie A scendere in campo in sole 24 ore. Una manna dal cielo per il fantacalcio? Non proprio. Perché con gli impegni ravvicinati, le scelte anche in ottica fantacalcio diventano sempre più complicate. E come da tradizione ritornano anche le nostre di scelte, quelle della sfida tra Calciomercato.com e Sos Fanta alla ricerca di idee intriganti, di assist, gol, bonus e porte inviolate. Ecco la prima sfida del 2021.