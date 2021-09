Sarri-Mourinho. Non ricordo, a memoria, un derby più importante di questo per le panchine di Roma. Non solo, non stiamo parlando di allenatori che a fine stagione non avranno concorso per qualcosa ma di due squadre che, una volta acceso il meglio di se stesse, potranno battagliare per qualsiasi traguardo. Primo tra tutti un posto Champions (che ormai vale come un trofeo) e poi la vittoria della loro Coppa Europea di appartenenza (Europa League per la Lazio, Conference League per la Roma; dimenticatevi l'orrore di Strakosha in Turchia, una volta nella vita capita).Peccato sia saltato quello che al momento sarebbe stato il migliore in campo tra le due, Pellegrini, che ha cominciato una stagione monstre ma rimediato un amaro cartellino rosso con l'Udinese. L'unico precedente tra i due allenatori fu in Premier League, quattro gol, pareggio al sesto minuto di recupero, rissa sfiorata in campo per un Chelsea-Manchester United che nessuno ha dimenticato. Può finire cosi'? Assolutamente, perchè no? L'opzione gol comunque non avrà una gran quota ma questa non sarà una partita a risparmiarsi.La Signora ha trovato la vittoria in trasferta, a Spezia, e ora Allegri stesso ha detto che è arrivato il momento di quella in casa. La Sampdoria ha preso una quaterna sulla faccia da far paura, a Marassi, dal Napoli. E non può certo venire a replicare una cosa simile. C'è una quota che, secondo me, fa paura da quanto è bella e cioè 1/gol. Ci vuole un po' di coraggio ma per esempio, al Picco di La Spezia è uscita proprio la sorella gemella: vittoria bianconera condita dal gol avversario. Ci risiamo?Udinese-Sampdoria si è giocata cinque volte dopo quel quattro marzo 2018, giorno in cui perdemmo tutti il capitano viola Astori, trovato senza vita nell'albergo dove la squadra viola si svegliava per giocare quel match. Quattro volte in campionato e una in Coppa Italia, solo la prima (un mese dopo) e l'ultima non sono finite con la X (al novantesimo). Credo che, anche per come si presentano le avversarie (due sconfitte), sia un evento più che pronosticabile. Anche per i palpiti che si vivranno, ogni volta che si giocherà questo match, alla Dacia Arena.