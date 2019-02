Un venerdì davvero strano. Tre partite sembrano "finite" sulla carta, vedremo se è davvero così. Sono Juventus-Frosinone, Augusta-Bayern e Lione-Guingamp. Tre fissaccione di quelle pesanti, ovviamente con quote inesistenti. Per far sì che prendano qualche peso, si può aggancare la multigol 1-4. Niente di fantastico ma ci può stare.



La chiusura della quaterna invece è in Liga. E la partita c'è tutta. Non c'è niente di "finito" sulla carta. Vediamo nel dettaglio Eibar.Getafe. Gli ospiti sono per ora seduti sula predellino dell'Europa League e lotteranno fino all'ultima giornata per quello. I baschi invece sono cinque punti dietro. Negli ultimi sei scontri diretti soltanto uno è finito over, gli altri cinque hanno al massimo visto due gol. Anche qui agganciamo una bella combo con la doppia X2.

L'ho detto prima, un venerdì davvero curioso. Vediamo se... Occhio che se entra sfondiamo quota 12, brutta?



I CONSIGLI PER VENERDI':



Juventus-Frosinone 1/multigol 1-4 (quota 1,55)



Augusta-Bayern 2/multigol 1-4 (1,88)



Lione-Guingamp 1/multigol 1-4 (1,68)



Eibar-Getafe X2/under 2,5 (2,50)



La quaterna vale 12,2 volte la posta.