. Di questi giorni. Si potrebbe mettere la bolletta direttamente sotto l'albero. Tra i regali. Perchè starebbe al posto suo. Noi ci proviamo, con il minimo, per fare festa grande.Non sono più i tempi di Batigol. O di Baggio. O di Edmundo. La Viola attuale è in lunga e difficile fase di fioritura, da quando Prandelli ha rimpiazzato Iachini sono arrivati solo tre pareggi, vittorie neanche l'ombra. A Torino sarà talmente dura che la scelta mia cade sull'uno primo tempo/uno finale perchè le condizioni mostrate in campo contro Parma e Verona non possono aprirmi altre porte.Ospiti in testa, padroni di casa terzi. Certo, Simeone ne ha giocate tre di meno quindi il vantaggio potrebbe essere molto più cospicuo in fatto di punti. La Real, che era in cima, ha rallentato molto tra pareggi e sconfitte (due, con Real Madrid e Levante). L'Atletico ha perso soltanto il derby in casa Real, per il resto facendo filotto. Vincere qui non sarà semplice, tantomeno per la capolista. Passare il Natale da sconfitti in casa propria è un'idea che trova pochi consensi, da tutte le parti. La X ci potrebbe stare, vorranno rischiare il meno possibile. E l'ultimo scontro diretto, addirittura al Wanda Metropolitano, si chiuse con l'autogol di Herrera nei minuti finali (1-1).con i primi protagonisti della rimonta in casa del Real Madrid (2-2), che sarà costata non poco in quanto ad energie nervose. I secondi hanno messo un piede in fallo lasciando che il Valladolid si portasse via un punto dal loro stadio. Anche per queste cose tutte "ammischiate" (come direbbe il commissario Montalbano) vedo il 2. I viaggi europei si sono fermati ed è ora che i biancorossi di Lopetegui debbono accelerare il passo. Il Siviglia è molto più forte del Valencia, spingendo su un filo di gas se la porterà via.Questa per il Monza non si può sbagliare per alcun motivo, al Brianteo sale l'Ascoli, penultimo staccato insieme con l'Entella (un punto sotto). Qui la pressione si dovrebbe far sentire dal fischio d'inizio. E la differenza fino a quello conclusivo.